Kızılcahamam'dan kısa kısa

ANKARA (AA) – Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Kızılcahamam Müftüsü Sinan Kazancı, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında vücuduna 5 kurşun isabet ederek yaralanan imam hatip Mehmet Arif Arslan’ı ziyaret etti.

Yıldız ve Kazancı, Arslan’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, sergilediği tutum nedeniyle kendisine teşekkür etti.

Evli ve iki çocuk babası Arslan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Öyle bir gecenin bir daha yaşanmamasını dileyen Arslan, bir kurşunun halen bacağında olduğu ifade etti.

– Mesleki ve teknik eğitim sorumluları Kızılcahamam’da

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü sorumluları Kızılcahamam’da bir araya geldi.

Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay’ın açılış konuşmasının ardından toplantıda, gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında sunum yapıldı.