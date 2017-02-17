Kızılcaham'da yerel yönetimler şurası

ANKARA (AA) – AK Parti Kızılcahamam ilçe Başkanlığı tarafından, Yerel Yönetimler Şurası yapıldı.

Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu’ndaki şuraya, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Kızılcahamam ilçe Başkanı Sefa Yıldırım ve Mahalle muhtarları katıldı.

AK Parti Kızılcahamam ilçe Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Güray Altunay’ın açılış konuşmasıyla başlayan şurada, muhtarların sorunları dinlendi.

Toruntay, yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin, yerel halkın, yerel ihtiyaçlarını karşılamak için var olduğunu vurgulayarak, bu hizmetleri halkın katılımıyla ve görüşleri doğrultusunda yerine getirdiğini söyledi.