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Kızıldağ eteklerinde 4 kilogramlık mantar bulundu

23 Mayıs 2017 Salı, 19:35

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SİVAS (AA) – Sivas’ın Suşehri ilçesindeki Kızıldağ eteklerinde 4 kilo 140 gram büyüklüğünde mantar bulundu.

Suşehri ilçesi Erence köyünde yaşayan Feramiz Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir arkadaşının Kızıldağ eteklerindeki alanda “Fosfulak” olarak bilinen 4 kilo 140 gram büyüklüğünde mantar bularak, kendisine verdiğini belirtti.

İlçeye getirdiği mantarı gören vatandaşların şaşkınlık yaşadığını anlatan Doğan, “Fosfulak” mantarının çok lezzetli olduğunu ifade etti.

Doğan, “Bu mantardan çok topladım fakat bu kiloda ilk defa görüyorum.” dedi.

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