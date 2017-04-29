Kızılırmak'ta sinekle mücadele çalışmaları

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’in Avanos ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerinde, simullium spp (üvez) sineğine karşı larvasit ilaçlama çalışması yapıldı.

Avanos Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Vekili Şendoğan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ırmak boyunca çeşitli noktalarda belediye personeli tarafından yapılan çalışmayla ilgili bilgi verdi.

Kızılırmak Nehri üzerine kurulan barajların bölgenin ekosisteminde değişikliklere neden olduğunu belirten Kılıç, şöyle konuştu:

“İlk defa 2006 yılında bölgede baş gösteren ve hızlı bir yayılım gerçekleştiren Simullium spp (üvez) sineğine karşı 2017 yılının ilk ilaçlama çalışmasını başlattık. Bu sinek larvaları Kızılırmak Nehri içinde gelişerek erişkinliğe ulaşarak uçkun hale geldiğinde ilaçlama çalışmalarından verim alınamıyor. En etkili mücadele nehir içinde yaşam sürdüren larvaların erişkin hale gelip insan ve hayvanlara zarar vermeden popülasyonunun kontrol altına alınmasıdır.”

Kılıç, ilaçlama çalışmalarının Nevşehir Valiliği, İl Özel İdare ve Avanos Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirildiğini ve Kızılırmak havzasında 18 km’lik bir alanda eş zamanlı olarak yapıldığını kaydetti.