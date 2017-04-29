Kızına yurt çıkmaması meslek sahibi yaptı

Kızı Gaziantep Üniversitesini kazanan Nurgül Çetin, Kredi Yurtlar Kurumuna yapılan müracaatta yurt çıkmayınca, Malatya’dan Gaziantep’e taşındı. Kızını okutabilmek için çalışmak zorunda kalan Nurgül Çetin, eşinin karşı çıkmasına karşın İŞKUR’un açtığı meslek kurslarına katıldı. Burada bakırcılık mesleğini öğrenen Çetin, azmi ve çabası ile bakır ustası olmayı başardı. Daha önce yurt çıkmaması sebebiyle çevresini bırakıp Gaziantep’e taşınmak zorunda kalan Çetin, derhal ise yeni bir iş ile hayata yeni bir açılış yaptı.

“Kızıma yurt çıkmadığı için seviniyorum”

Kızına yurt çıkmadığı için sevindiğini bildiren Çetin, “Her şeyde bir hayır vardır. Kızıma yurt çıkmayınca çok üzülmüştüm. Lakin Allah büyük, bunda hayır varmış. 2012 yılında kızım Gaziantep Üniversitesini kazandı. Yurt çıkmayınca ben Malatya’dan kızımın yanında geldim. Buraya taşınmak zorunda kaldım. Kızımın daha kuytu etmesi için okuması için Gaziantep’e geldikten 2 ay sonra komşumun gelini tamamen bakır işlemeciliği kursuna başladım. 400 lira da para veriyorlardı. Eve katkısı açısından da hoşuma gitmişti. İşimi mesleğimi çok seviyorum, evime katkıda bulunuyorum. Kızımın bu yıl son senesi inşallah bitirecek. 5 senedir de bu işi yapıyorum 5 ay staj gördüm. Devletimize ve Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık’a teşekkürler” dedi.



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