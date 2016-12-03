Kızını kaybeden babanın acısı mahkeme kararıyla ikiye katlandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde 8 Nisan 2014 yılında çalıştığı mağazada aniden bayılan 19 yaşındaki Melike Uslanmaz hayatını kaybetti. Mağazada bulunanların kızına geç müdahale ettiklerini ve sıhhat kuruluşuna götürmediklerini savunan baba Celil Uslanmaz, 700 lira maaşla sigortasız olarak çalışan kızının hayatını kaybettiğini, meslek yeri yetkilileri ile mahkemelik olduklarını, davayı kaybettiğini ve mahkeme masraflarının da kendisine yüklendiğini söyledi. 2005 yılında yürek yetmezliği nedeni ile kaybettiği en büyük kızı gibi kendisi de kalp hastası olan ve emekli maaşı ile geçinmeye çalışan Celil Uslanmaz, komşularının yardımı ile geçindiklerini, üstüne yüklenen duruşma masraflarını ödeyemedikleri için icra geldiğini ve biçare kaldıklarını kaydetti. Uslanmaz, “16.10’da çocuğum bayılıyor, 18 dakika sonra 112’yi arıyorlar. 16.35’de bana telefon geliyor ‘kızın bayıldı’ diye. Benim buradan Sincan’a gitmem 16.53, kızım çoktan ölmüş. Bir umut diye taksi ile tıp merkezine götürdüm, orada iki dakika müdahale edildi, oranın ambulansı ile Sincan Devlet Hastanesine getirdik lakin çocuk ölmüş. Acil doktoru 45 dakika müdahale etti, ‘zaten geldiğinde ölüydü’ dedi. Hayatının baharında söndü gitti benim çocuğum” dedi.

Mağaza yetkililerinin kendilerinin bir kusuru olmadığını söylediklerini bildiren baba Celil Uslanmaz, “Çocuğum 12 saat çalışıyordu, SSK’sı yoktu. Mahkemelik olduk, tazminat davası açtım. Mahkemeyi kaybettim, birde üzerine bana icra geliyor. Aleyhinde tarafın avukat masrafını bana yüklüyorlar. Avukatım vardı, para vermedim diye bıraktı. Ondan daha sonra davayı kaybettim. Çocuğum 700 lira para alıyordu. Öldükten sonra 50 gün sigorta yaptılar. Eşime ücret bağlanması için. 300 lira ücret bağlandı. Besbelli kamera kayıtları varken nasıl böyle bir karar çıkıyor ben anlamadım. Çocuğum orada yatıyor, eczacıyı çağırıyorlar, eczacı ne yapabilir. 200 metre ilerde tıp merkezi var” diye konuştu.

Ölen çocuğu dışarıya bir kız bir erkek almak üzere 2 çocuğu daha olduğunu gösteren ve çocuklarının komşularının yardımı ile okuduğunu söyleyen anne Nedime Uslanmaz, “Çocuğum öldü, öldüğü ile kaldı. Suç Oluşturan bize geliyor. Böyle hak olur mu? Komşuların yardımları ile geçiniyoruz, eşim çalışmıyor” dedi.

İmkanları olmadığı için karara itiraz edemediklerini belirten Nedime Uslanmaz, “Tatbik yazsak para istiyorlar, itiraz etsek para istiyorlar. Yapacak durumumuz değil. Çocuğumuz öldüğü ile kaldı” diye konuştu.

Uslanmaz çifti, bu konuda kendilerine tezgâhtar olunmasını istedi.