KKKA tanısı konulan gence kan vermek için 400 kilometre yol geldiler
KAYSERİ (AA) – MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN – Malatya'dan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle Kayseri'ye sevk edilen gencin ağabeyinin 14 silah arkadaşı, güvenlik korucusu arkadaşlarını ve hastayı yalnız bırakmamak için 400 kilometre yol gelip kan bağışında bulundu.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki İbrahim Akgün evlerinde rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tetkikler sonucu gence kene tutunduğu belirlendi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılan Akgün, burada çocuk yoğun bakımı olmadığı için Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Burada KKKA teşhisiyle tedavi altına alınan Akgün için çok miktarda kana ihtiyaç olduğunu öğrenen aile, gencin güvenlik korucusu ağabeyi Engin Akgün'ün silah arkadaşlarına haber gönderdi.
Akgün'ün arkadaşı 13'ü korucu 14 kişi, 400 kilometre yol katederek geldikleri hastanede, silah arkadaşlarının kardeşi için kan bağışında bulundu.
Gencin ağabeyi Engin Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silah arkadaşlarının yanında olmasından ve kardeşine kan vermelerinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
Tedavi sürecinde çok sayıda kana ihtiyaç duyduklarını belirten ağabey Akgün, şunları kaydetti:
"Malatya'da çocuk ünitesi olmadığı için Kayseri'ye sevk ettiler. Şu an hastamız çocuk ünitesinde yatıyor. Süreci takip edip bekliyoruz. Doktorlar vücuttaki kanamanın kesildiğini ve idrarın iyi olduğunu söyledi. İyiye gittiğini söylüyorlar. Bu hastalıkta vücudu kan temizliyormuş. O yüzden sürekli kan takviyesi gerekiyor. Sağ olsun hastane bize yardımcı oluyor ama kan bağışı gerekiyordu. Bu süreçte de arkadaşlarım, akrabalarım sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Biz silah arkadaşıyız, hepimiz koruculuk yapıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun."
Kan bağışı için Malatya'dan gelen Akgün ailesinin yakını Abdurrahim Maltaş da mesafenin kendileri için önemli olmadığını ve hastanın bir an önce sağlığına kavuşmasını istediklerini dile getirdi.
Malatya'dan 14 arkadaş geldiklerini ifade eden Maltaş, şöyle devam etti:
"Saman taşırken olduğunu tahmin ediyoruz ama nerede nasıl ısırdığını net olarak bilmiyoruz. İlk olarak Malatya'daki bir hastaneye gittik. Orada serum filan verildi ama herhangi bir şeyden şüphelenilmedi. Daha sonra tekrar rahatsızlanınca Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittik. Hastamız 17 yaşında olduğu için çocuk yoğun bakımı da burada olduğundan dolayı Kayseri'ye sevk ettiler. Çok fazla kan ihtiyacı olduğundan dolayı 14 kişi Malatya'dan buraya kan vermek için geldik. Yaklaşık 400 kilometre yol yaptık. Şu an durumu ilk geldiğine göre daha iyi. 14 ünite kan verdik. Burada da 4-5 arkadaş verdi. Hastamıza 2 gün içerisinde de 50 üniteye yakın kan verildi."
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