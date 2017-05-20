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KKTC 4.1 büyüklüğünde deprem |Son depremler

Yer Sarsıntısı, KKTC’nin Gazimağusa bölgesinde de hissedildi.

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:36

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Yer Sarsıntısı, KKTC’nin Gazimağusa bölgesinde de hissedildi. KKTC Meteoroloji Dairesi’nin raporuna kadar, Alevkaya Yer Sarsıntısı İstasyonu’ndan yaklaşık 67 kilometre uzaklıkta orta şiddette, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde kaydedilen depremin merkez üssünün adanın güney doğrusunda Ay Napa açıklarında ve takriben 5 kilometre derinde olduğu saptandı.
 

Emir Abdurrahman Bulut
 

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