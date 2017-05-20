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KKTC 4.1 büyüklüğünde depremle sallandı |Son depremler

Deprem, KKTC’nin Gazimağusa bölgesinde de hissedildi.

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:38

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Deprem, KKTC’nin Gazimağusa bölgesinde de hissedildi. KKTC Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, Alevkaya Deprem İstasyonu’ndan takriben 67 kilometre uzaklıkta orta şiddette, Richter ölçeğine kadar 4.1 büyüklüğünde kaydedilen depremin merkez üssünün adanın güney doğrusunda Ay Napa açıklarında ve yaklaşık 5 kilometre derinde olduğu tespit edildi.
 

Dikte Abdurrahman Bulut
 

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