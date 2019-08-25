KKTC Başbakanı Tatar, Konya'da
KONYA (AA) – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Konya'da Cihanbeyli ilçesi ile Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Tatar, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da, Cihanbeyli ilçesini ziyaret etti. Cihanbeyli Belediyesi Beyler Konağı'nda gerçekleşen ziyarette Tatar'ı, Kaymakam Mustafa Kutlu, Belediye Başkanı Mehmet Kale ve AK Parti İlçe Başbakanı Mustafa Akoğlu karşıladı.
Burada, Belediye Başkanı Mehmet Kale'den ilçe hakkında bilgi alan Tatar, Cihanbeyli'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.
Daha sonra kent merkezine hareket eden Tatar, Konya Valiliğini ziyaret etti. Burada, Vali Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Tatar, Valilik şeref defterini imzaladı.
Buradan Büyükşehir Belediyesine hareket eden Tatar, Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Başbakan Tatar, Mevlana Kültür Merkezi'nde, "Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdeniz'de Neler Oluyor" konulu konferans verdikten sonra Mevlana Müzesini gezecek.
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