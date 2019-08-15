KKTC heyetinden Yenimahalle'ye ziyaret
ANKARA (AA) – KKTC'nin Dipkarpaz Belediyesi Başkanı Suphi Coşkun ve beraberindeki heyet, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti.
Yerel yönetim deneyimlerini incelemek üzere Ankara'ya gelen heyet, Belediye Başkanı Yaşar'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Yaşar KKTC'ye destek vermek noktasında hassas davrandıklarını, Kıbrıs için ortak bir noktada, sağlam bir temele oturtulan bir anlaşmanın yapılmasını umut ettiklerini bildirdi.
Dipkarpaz ile ilgili bilgiler veren konuk belediye başkanı da adanın doğusunda yer alan ve iki toplumun birlikte yaşadığı bir yerleşim alanı olan bölgenin tarihi geçmişi ve plajlarıyla tanındığını kaydetti.
Coşkun, "Belediyemiz 1980 yılında kuruldu ama genel hizmetleri sunma konusunda bir takım sıkıntılar yaşamaktayız. Bugün sizi yerel yönetim konusunda deneyimlerinizden faydalanmak için ziyaret ettik. Başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyoruz." dedi.
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