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KKTC karanlığa gömüldü

KKTC’de kentler yaşanan elektrik arızası nedeniyle karanlıkta kaldı.

28 Kasım 2016 Pazartesi, 23:40
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KKTC’de kentler yaşanan elektrik arızası nedeniyle karanlıkta kaldı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun sosyal ağ üzerinden yaptığı açıklamada kesintinin sebebinin bütün olarak bilinmediğini belirtmesi ise halkın tepkisine neden oldu. Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, “Kıb-Tek’e ait Teknecik’teki 6 dizel ünite, saat 19.13’de devre dışı kaldı. Buna yan olarak ülke genelinde birçok yerde elektrik kesintisi var. Arıza sebebi henüz araştırılıyor” denildi. 

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