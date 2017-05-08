“Medya ve Yeni Medya Ekseninde KKTC’de Basın Hak ve Özgürlükleri” paneli Dünya Basın Özgürlüğü günü, Yakın Doğu Üniversitesi Irtibat Fakültesi Turuncu Amfiteatr’de, hukuk alanından, akademik alandan, ve medya sektöründen kayda değer isimlerin hatip olarak katılımı ve geniş bir izleyici katılımı ile, gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye takriben, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel Onursal Başkanlığında,Yakın Doğu Üniversitesi Irtibat Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından düzenlenen, “KKTC Medya ve Sinema Sempozyumu” kapsamındaki panelde, “Hukuki Bakış Açısı” ve “Ahlak Perspektif” başlıklı iki oturum yer aldı; basının durumu, yasal ve ahlak açıdan değerlendirildiği belirtildi.

YDÜ Irtibat Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Birim Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap ve YDÜ Irtibat Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay’ın koordine ettiği panelde;ilk oturumda, Ombudsman Emine Dizdarlı, Barolar Birliği Başkanı Av. Ünver Bedevi, Doç. Dr. Fevzi Kasap ve Öğr. Gör. Ayhan Dolunay konuştu. Bu oturumun başkanlığını YDÜ Irtibat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik yaptı.

İkinci oturumda ise, Medya Ahlak Kurulu Başkanı Dr. Bekir Azgın, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu Başkanı Belirli Akkor ve Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu konuştu. Bu oturumun başkanlığını YDÜ Iletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder üstlendi.

Panelin başlangıç konuşması Irtibat Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Gökçe Keçeci göre gerçekleştirildi. Ahlak ilkelere yan basının toplum için yüksek önemine dikkat çeken Doç. Dr. Keçeci, basın mensuplarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutladı.

Dizdarlı: “Basın da tüm özgürlükler gibi hukuk düzenince belirlenen sınırlara tabiidir”

Ombudsman Emine Dizdarlı, konuşmasında, basının da tüm özgürlükler gibi hukuk düzenince belirlenen sınırlara tabii olduğuna uyarı çekti.

Basının hukuksal terimler konusunda ara sıra hengâme yaşadığını söyleyen Dizdarlı, “zanlı” kelimesinin suçu işlediği hemen şimdi sabit olamayan, “davalı” kelimesinin ise hakkında Başsavcılık göre suç işlediği hususunda ithamname hazırlanan birey için kullanıldığını anımsattı.

Dizdarlı, “Bir birey hakkında ithamname hazır olması o suçu işlediği ve böylece cezalandırılacağı anlamına gelmez” dedi.

Emine Dizdarlı, basın mensuplarına, “Suçu hükmen değişmez oluncaya kadar birey haklarını zedeleyen ifadelerden kaçınmaları ve ‘suçu ispatlanana dek herkes masumdur’ ilkesini göz önünde bulundurmaları” için çağrı yaptı.

Bedevi: “Eskimiş, Kendi değerlerini yitirmiş toplumlarda yaşıyoruz. medya bu durumu körüklememeli. vazifesi bilgilendirmek ve eğitmek olmalı”

Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi ise, “Yıpranmış, kendi değerlerini yitirmiş toplumlarda yaşıyoruz. Medya bu durumu körüklememeli. Medyanın vazifesi bilgilendirmek ve eğitmek olmalı” değerlendirmesini paylaştı.

“Büyük paraların, rekabetin içindeyiz. Ahlak değerlere, evrensel doğrulara yönelme tekrar tesis edilmeli” diyen Bedevi, bilgi kirliliğine neden olacak, söylenti mahiyetli sansasyonel haberlere yok, objektif bilgilendirmeyi ve dengeyi başlıca alan, kişi haklarına tartı veren haberlere asalet edilmesini istedi.

Bedevi, “Basın çerçevesinde oluşturulan kamuoyu baskısı önemli yük oluşturuyor, sorun yaratıyor. Yargılamamın adil olabilmesi için buna uyarı edilmesi lüzum; ciddi sıkıntılar söz konusu” ifadesini kullandı.

Hukuk Komisyonu için yasa tasarısı hazırlandığını da anımsatan Bedevi, bu komisyonun bir an önce hayata geçmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kasap: “2016’nın Ekim ayında 14 gazeteyi taradık. yazılı basında 1585 kabahat haberine rastladık… bu veriler, suçu, suçun yazılı basına ne oranda yansıdığını gösteriyor”

YDÜ Irtibat Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, KKTC Medya ve Sinema Sempozyumu’nun birkaç ayağı olacağını söyledi.

Kasap, bugünkü panelde KKTC medyasının paydaşlarını akademik bir ortamda bir araya getirdiklerini açıklama ederek, “Bu panelle Cumhuriyet Meclisi’nde bekleyen Bilişim Yasası’nın tartışılır ve düzenlenir duruma gelmesi için bir rüzgar yaratmayı da istedik” dedi.

Fevzi Kasap, ilerleyen süreçte düzenlenecek panellerde medya çalışanlarının sorunlarının, egzersiz pratiklerinin ve sinemanın ele alınacağını söyledi.

Kasap, sürdürdükleri akademik bir çalışmaya da işaret ettiği konuşmasında, 2016’nın ekim ayında 14 gazeteyi taradıklarını açıklama ederek, “Yazılmış basında 1585 suç haberine rastladık. Bu veriler, suçu, suçun yazılmış basına ne oranda yansıdığı, işin ahlak boyutunun hararetli şekilde ele alınması gerektiğini gösteriyor” diye konuştu.

Dolunay: “Hemen Şimdi hakkında hüküm verilmeyen kişinin hükümlü gibi yansıtılması, ad ve soyadının, fotoğrafının yayınlanması önemli bir kuraldışılık”

YDÜ Iletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay, ahlak ve basın etiği gibi konulara da değindiği konuşmasında, ilk olarak basın mensupları almak üzere bu alandaki toplumsal bilincin artırılması gerektiğini söyledi.

Bunun yasal boşlukların doldurulması, devlet politikası dahilinde bilinçlendirici faaliyetler düzenlenmesiyle muhtemel olacağını açıklayan Ayhan Dolunay, bu konuda keza devletin hem de sivil toplum örgütlerinin aktif rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

2013 yılında kurulan Medya Etik Kurulu’nun çalışmalarına da değinen Dolunay, bu kuruluşun çalışmalarının KKTC’deki ahlak ihlallerinin önüne geçmesi ya da ahlak ihlal söz konusu olduğunda yaptırım uygulanması için kayda değer bir adım özelliğinde olduğunu dile getirdi.

KKTC’de görülen en önemli ihlallerden birinin de az önce suçlama aşamasında olan adli olaylarla ilgili haberlerde yaşandığını söyleyen Dolunay, “Henüz kişi hakkında hüküm verilmemişken, şüphelinin hükümlü olarak yansıtılması, sadece baş harfleri ile yazılması gerekirken, açık isim ve soy adının, ve puslandırılmamış fotoğrafının yayınlanması manâlı bir anormallik oluşturmaktadır” dedi.

Özuslu: “basın özgürlüğü hayatın özgürlüğüdür, bunu her platformda dile getiriyoruz, getireceğiz”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, KKTC’deki yasaların basın özgürlüğünü kısıtlamadığını söyleyerek, KKTC’de hiçbir gazetecinin us suçu sebebiyle tutuklanmadığını kaydetti.

“Kuşkusuz KKTC’deki yasalar fevkalade değildir lakin biz vicdani reddi zeka konuşuyoruz. Bunu gittiğim ülkelerde, milletlerarası platformlarda da söylüyorum; bizim çağdaş Avrupa’yı takip eden bir yargımız var” diyen Özuslu, “Hukukun tamamı yasalarla ilgili değil, bir kısmı da niyetle alakalı” ifadesine yer verdi.

Konuşmasında Medya Etik Kurulu’nun çalışmalarına da muhabere eden Sami Özuslu, kurulun önemli bir boşluğu doldurduğunu, insanların basının konu olduğu suçlarda çoğunlukla yargıya yok, Medya Etik Kurulu’na başvurduğunu söyledi

Sami Özuslu, son yıllarda kaza ve intihar haberleriyle ilgili izlenen iki taraflı yayın politikalarına da muhabere etti.

“Anapara ve çıkar gruplarının basını hızlı şekilde ele geçirmesi, finansal nedenlerden nedeniyle basın kuruluşlarının kendini tüketme noktasına gelmesi sorunlarımız arasındadır” biçiminde konuşan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Özuslu, “Basın özgürlüğü hayatın özgürlüğüdür, bunu her platformda dile getiriyoruz, getireceğiz” ifadesine yer verdi.

Azgın: “Gazeteci düşünecek, vicdan muhasebesi yapacak ve ona göre yazacak”

Medya Etik Kurulu Başkanı Dr. Bekir Azgın ise paneldeki konuşmasında, gazetecilik mesleğinin önemli bir saldırı aşağı olduğunu belirterek, buna misal olarak politikacıları, şirket sahiplerini ve yöneticileri gösteren Azgın, “Gazetecinin olmadığı yerde vicdan da olmaz. Bu akla her gelenin yazıldığı yok, etik değerlerle, yükümlülük duygusuyla yürütülen bir meslektir” ifadesine yer verdi.

Medya Ahlak Kurulu’nun çalışmalarına da değinen, 28 medya kuruluşunun bir araya geldiğini, bu konuda komite ve ilkeler oluşturulduğunu, yeni medya ilkelerinin de sonra buna eklendiğini aktaran Bekir Azgın, “Gazetecinin ahlak davranabilmesi için özgür ve egemen olması gerek. Bu koşulları yaratmamız gerekli” dedi.

Medya Ahlak Kurulu’nun sadece dikkat ve kınama verebildiğini söyleyen ve bunu kurulun “zayıf yönü” olarak niteleyen Azgın, mesleki dayanışmanın da basın için fazla önemli olduğunu söyledi.

Azgın, “Gazeteci düşünecek, vicdan muhasebesi yapacak ve ona kadar yazacak” dedi.

Haberlerde ayrımcılık yapıldığına da muhabere eden Azgın, düşmanlık uyandıran siyasi dil kullanmama konusunda uyardı. Azgın, Türkçenin basında içten kullanılmadığı eleştirisi de yaptı.

Akkor Hale Gelmiş: “En büyük sorun ekonomik”

TAK Idare Heyeti Başkanı Belli Akkor, Kıbrıs Türk basının en önemli sorununun idareli olarak değerlendirilebileceğini söyledi, bu idareli sorunun basın özgürlüğünün önünde engel olarak durduğunu kaydetti.

Gazetelerin çok az sayıda muhabir çalıştırdığını, bazı gazetelerde hiç muhabiri olmadığını söyleyen Muhakkak Akkor Hale Gelmiş, bu gazetelerin kaynağının internet ve TAK olduğunu kaydetti.

Yeni medya olarak adlandırılan internet gazeteciliği konusunda da değerlendirme yapan Akkor, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun verilerine sinyâl etti, “2015’te 14 bin birey internete bilgisayardan bağlanıyordu, bu rakam 2016’da 6 bine düştü. İnternete cep telefonundan bağlananlar 297 binden 313 bine yükseldi. yaklaşık olarak herkes cep telefonundan internete giriyor. İnterneti kullananlar seçici olmalı. Bu sadece internet için değil, öteki basın organları için de geçerli” dedi.

Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi’nde olduğunu, komitede tartışıldığını söyleyen Emin Akkor, bazı maddelerin Ceza Yasası’na atıf yaptığını kaydetti.

Tasarıda internet gazeteciliği konusunda tek bir madde olduğunu söyleyen Akkor Hale Gelmiş, bunun ayar yayınlanma zorunluluğuyla ilgili olduğunu aktardı, “Bu yetersizdir. Komitede görüşülen yasa tasarısı boşluktadır” dedi.

