KKÜ ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi arasında iş birliği ve etkileşimi artırmak, okullarda güzel sanatlar alanında öğrencilere yönelik faaliyetlerin ve kursların planlanması amacıyla protokol imzalandı.
Vali Yunus Sezer, imza töreninde yaptığı konuşmada, padişahların bile yetiştirilirken bir zanaatla uğraştırıldığını belirterek, "bu adam padişah bunun bir ihtiyacı yok" diye düşünülmediğini söyledi.
Kendilerinin de çocuklara bir şeyler vermeleri gerektiğini ve bunu hep birlikte yapmak istediklerini ifade eden Sezer, şöyle konuştu:
"Eğitimde bu yıl inşallah akademik olarak Türkiye'de ilk 5'e gireceğiz. O sistemi kurduk ve şu anda dişliler çalışmaya başladı. Hatta devlet okulları özel okulları geçmeye başladı. Özel okulları da bu sistemin içerisine dahil ettik. Şimdi isteyen her çocuğa bir enstrüman çalma, bir spor branşıyla uğraşma imkanı verelim. Ama kağıt üzerinde değil, gerçekten verelim. Çocuk bir alanda muhakkak uzmanlaşsın. Valilik olarak eksikliklerimizi tamamlıyoruz. Öğretmen eksikliğimiz var. İstiyoruz ki üniversite öğrencileri gitsinler köy okullarında çocuklarla kaynaşsınlar. Biz bunun imkanını sağlayalım."
Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan da imzalanacak protokolle üniversitenin imkanlarını ve yeteneklerini Kırıkkale'nin gençleri ve gelecekleriyle buluşturacaklarını dile getirerek, güzel bir çalışma olacağını kaydetti.
Konuşmaların ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve KKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öznur Öztosun Çaydere arasında protokol imzalandı.
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KKÜ ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
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