KKÜ Maliye Bölümü mezuniyet töreni

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü üçüncü mezunlarını verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Başkanı ve Anadolu Ajansı (AA) eski Finans Direktörü Prof. Dr. Seyfi Yıldız, başlangıçların güzel, bitişlerin ise zor olduğunu söyledi.

Maliye Bölümünün hızlı büyüyen bir bölüm olduğunu ve bu yıl 80 öğrencinin mezun olduğunu ifade eden Yıldız, "Bugün hem mezunlarımızın hem de ailelerimizin emek verdikleri uzun bir sürecin son günü. Bugün mutlulukları ve sevinçleri paylaşma günü. Değerli mezun öğrencilerim, aklınızı dinleyin, vicdanınıza uyun ve kalbinizi sevin. Coşkunuzda sahici olun. Tek bir doğrunuz olmasın hayatta. Doğrularınız çok olsun ama yanlışlarınızı ve başkalarının hatalarını da affetmeyi bilin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Cengiz Samur, Bölüm Başkanı Yıldız, bölüm birinci ve ikincilerine plaket verdi.

Tören, müzik dinletisi ve mezun öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.