Klasik otomobilciler yaza veda etti
KAYSERİ (AA) – Klasik otomobil meraklıları, yaza veda etkinliğinde bir araya geldi.
Talas Belediyesi ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği (EKOD) işbirliğiyle Paraşüt İniş Alanında düzenlenen yaza veda etkinliğine 10 kentten 120 klasik otomobil sahibi katıldı.
Çoğunluğu 60 yaşını doldurmuş otomobiller, Talas’ta konvoy halinde gösteri yaptı. Vatandaşlar, klasik otomobillere büyük ilgi gösterdi.
Etkinliğe katılanlara, belediye tarafından sucuk ekmek ve aşure ikramı yapıldı.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve EKOD Başkanı Kemal Nakipoğlu da etkinlikte yer aldı.