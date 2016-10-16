Klasik otomobilin de lastikleri kesildi

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de dün gece park halindeki 30’dan fazla aracın lastiklerinin kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilmesinin ardından gün içerisinde bir klasik otomobilin 3 lastiği kesildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Tepebaşı ilçesindeki Işıklar Mahallesi Yıldıztepe Sokak’ta iki apartman arasında park halinde bulunan klasik otomobilinin lastiklerinin kesildiğini fark eden Yalçın Alkılıç (68), durumu polise bildirdi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonucu, aracın lastiklerinin bıçakla kesildiği tespit edildi.



Aracının 3 lastiği kesilen mağdur Akkılıç, dün gece saatlerinde aracının içerisinde bir süre vakit geçirdiğini, fakat herhangi bir sorunun olmadığını söyledi.

Alkılıç, mahallenin yerlisi olduğunu ifade ederek, “Lastikleri yeni değiştirmiştik. Eş dost düğün yaptığında aracımızı kullanıyorduk. Allah’tan araca zarar vermemişler. Lastikleri bir şekilde yenileyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.