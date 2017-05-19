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KMÜ Kazımkarabekir MYO'da mezuniyet töreni

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:35

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KARAMAN (AA) – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksek Okulunda (KKMYO) mezuniyet töreni düzenlendi.
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yüksek okul bahçesinde düzenlenen törende, KMÜ ailesi olarak, milletin köklü ve güçlü geçmişinden aldığı ilhamla, mensupların yaşadığı çağın ilerisini görebilen, milletine ve insanlığa en üst düzeyde fayda sağlayacak projeler üretebilen bireyler olarak tasavvur edilmesi gerektiğini belirtti.
Akgül, mensupların gönül verdiği ve baş koyduğu işleri sonuna kadar takip eden, alın terinin kıymetini bilen, hiçbir zaman yılmayan ve her koşulda umudunu canlı tutabilen kişiler olmalarının en büyük temenni olacağını kaydetti.
Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere sertifikaları verildi.

Karaman Kazım Karabekir KMÜ mezuniyet töreni MYO

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