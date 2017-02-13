KMÜ kendi enerjisini üretiyor

KARAMAN (AA) – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren tesis ile kendi enerjisini üretiyor.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, dünyadaki enerji üretiminin neredeyse tamamının fosil kökenli yakıtlar ve nükleer enerjiden oluştuğunu belirtti.Üniversitenin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamak ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla başlanan projenin hayata geçmesinin oldukça sevindirici olduğunu ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

“Umarım bugün ihtiyacımızın yüzde 25’ini karşılayan bu projeyi daha da geliştirerek ihtiyacımızın yarısını karşılayabilecek seviyelere çıkarırız. Tesis bünyesinde inşa edilen 40 metrelik meteoroloji direğiyle beraber günlük küresel ışınım miktarını, farklı yükseltilerdeki rüzgar hızlarını, sıcaklık ve nem gibi meteorolojik verileri de izleme imkanımız bulunmaktadır.”