KMÜ öğrencilerinden köy okullarına yardım

KARAMAN (AA) – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık, Kültür ve Etik Öğrenci Topluluğu üyeleri, Ortaöğretim KPSS’nin ardından sınavda adaylara verilen kırtesiye malzemelerini toplayarak köy okullarına gönderdi.

Topluluk üyeleri 20 Kasım’daki sınavda adaylara dağıtılan kalemleri köy okullarındaki öğrenciler için topladı.

“10 bin kalem” sloganıyla kampanyaya başlayan öğrenciler, 45 farklı okulda görev yaparak içerisinde kalem, silgi ve kalemtıraşların yer aldığı setlerden 8 bin adet topladı ve kampanya sonunda toplanan kalem sayısı 16 bine ulaştı.

Sağlık, Kültür ve Etik Öğrenci Topluluğu Başkanı Berivan Kınış, yaptığı açıklamada, kampanya için hedefledikleri rakamı aşmış olmalarından dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Topluluk olarak her zaman “kendini mutlu etmenin yolu başkalarını mutlu etmekten geçer” anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden Kınış, “İnternet ve sosyal medya hesaplarından yaptığımız paylaşımlar sonucu, ülkemizin farklı yerlerinden bile kampanyamıza destek geliyor. Öğrenci kardeşlerimizin kırtasiye eksikliklerini bir nebze olsun giderebilmek bizi oldukça mutlu ediyor. Arkadaşlarım ve ben, her çocuğun bir umut olduğu düşüncesiyle yeni projelerle çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.