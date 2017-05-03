KMÜ Rektörü Akgül basın mensuplarıyla buluştu

KARAMAN (AA) – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Akgül, rektörlük salonundaki programda, üniversitelerin eğitim öğretim veren ve bilimsel araştırma yapan kurumlar olarak ürettiği çıktıların, toplum ve insanlık için olduğunu söyledi.

En temel görevi kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak olan basın kuruluşlarının faaliyetlerinin üniversitelerden ayrı düşünülemeyeceğini belirten Akgül, şöyle konuştu:

“Üniversitelerle basın kuruluşları arasındaki güçlü ilişkilerden en çok istifade edecek olan da toplumdur. Göreve geldiğimiz ilk gün söylemiş olduğumuz gibi FETÖ konusunda duruşumuzdan hiçbir şekilde vazgeçmedik. Üniversitede, kimseye mobbingin uygulanmadığı, hiçbir çalışanımızın hak kaybına uğramadığı, herkese karşı adil ve tüm görüşlerin açıkça ifade edildiği bir yönetim tarzını benimsiyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren hassasiyetlerimizi itinayla yerine getiriyoruz. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin bizim çalışmalarımızın yanı sıra sizlerin de desteğiyle daha iyi bir yerlere geleceğine inanıyorum.”

Toplantı, yerleşke gezisinin ardından son bulurken, toplantıya, KMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner, daire birim başkanları, birim müdürleri ile basın mensupları katıldı.