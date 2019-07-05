KMÜ'de 15 Temmuz konferansı
KARAMAN (AA) – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) "FETÖ: Küresel Bir İhanet Şebekesi" konulu konferans düzenlendi.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen konferansın açılışında, 15 Temmuz 2016 gecesi devletin büyük bir ihanet olayı yaşadığını söyledi.
Rektör Akgül, o karanlık ve sisli gecede oynanan küresel oyunu anında fark eden milletin bu ihanete sessiz kalmadığını, milli varlığına ve en kutsal değerlerine yönelik girişilen bu darbe teşebbüsüne karşı canını ortaya koymaktan çekinmediğini belirtti.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Bülbül ise FETÖ'nün küresel bir istila hareketi olduğunu aktardı.
Böyle bir mekanizma içerisinde İslami terminolojilerinde saptırıldığını ve insanların farklı şeylere inandırıldığını ifade eden Bülbül, şunları kaydetti:
"Bu anlayış İslami geçmişe, kültüre ve tarihe bakılmaksızın o zatın kendisine itaati öne almıştır. Ülkemiz, tarihi derinliği olan bir ülkedir ve tarihi bir misyona sahip olan ülkeler her zaman bu tip oyunlara açık ülkelerdir. Bu yüzden bu oyun başka ülkeler yerine ülkemizde oynandı. Türkiye, kendi haline bırakılamayacak bir ülkedir. Çünkü Türkiye kendi haline bırakılırsa daha adil bir küresel düzen için mücadele verecek bir ülkedir."
Konferansa, Karaman Valisi Fahri Meral, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, üniversite personeli ve davetliler katıldı.
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