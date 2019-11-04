KMÜ'de 29 Ekim konferansı

KARAMAN (AA) – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "Bilimsel Paylaşım Günleri" kapsamında "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu konferans düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansta KMÜ Tarih Bölümü'nden Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Çelik, Cumhuriyet'in öneminden bahsetti.

Türklerin, kurultaylarda devlet başkanlarını seçmelerinin, demokrasi düşüncesine sahip olduğunun büyük kanıtı olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Osmanlı modernleşmesi, yarattığı siyasal toplumu ve unsurlarını Cumhuriyet'e miras bırakmıştır. Cumhuriyet Osmanlı'dan, kendi içine kapanık ve dış dünyadan yalıtılmış statik bir toplumu değil, modernleşme hamlesi içinde kendini yenilemeye çalışan bir siyasal ve toplumsal yapıyı miras almıştır. Milli Mücadele dönemine kadar Türkiye’de bir fikir olarak var olan Cumhuriyet, bundan sonra bir fikir olmaktan öteye geçerek bir hareket niteliği kazanmıştır. Cumhuriyet fikriyle Osmanlı aydını çok önceden tanışmış olmasına karşın Osmanlı'yı hiçbir zaman Cumhuriyet idaresiyle özdeşleştirmemiştir. Bu bağlamda Milli Mücadele, Türkiye'de tam bir dönüm noktası teşkil etmiş ve Cumhuriyet'in fiilen kurulduğu dönem olmuştur."

Konferans, öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından KMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesip Aktan'ın, Çelik'e teşekkür belgesi vermesiyle sona erdi.