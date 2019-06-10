KMÜ'de bayramlaşma
KARAMAN (AA) – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) bayramlaşma töreni yapıldı.
KMÜ'de Ramazan Bayramı'nın ardından haftanın ilk mesai gününde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı fuaye alanında bayramlaşma töreni düzenlendi.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite çalışanlarıyla tek tek tokalaşıp bayramlarını kutladıktan sonra, "KMÜ ailesi olarak bundan sonraki yıllarda da inşallah sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlara hep birlikte ulaşırız. Bayramınızı tebrik ediyorum." dedi.
Tören, tüm personelin bayramlaşması ve iyi dilek temennilerinin ardından son buldu.
Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci, dekan ve müdürler ile akademik ve idari personel katıldı.
BENZER HABERLER
-
Denizden çıkıp kar keyfi yaşıyorlar
-
Hafik Kaymakam Vekili Meral göreve başladı
-
Mihalgazi'de yağıştan zarar gören yollar onarılıyor
-
Sulakyurt'taki sel
-
Trafikteki tedbirler işe yaradı, can kaybı azaldı
-
Eskişehirspor, Buğra Çağlıyan'la profesyonel sözleşme imzaladı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]