KMÜ'de düzenlenen Türk Halk Müziği Ses Yarışması

KARAMAN (AA) – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve Akçaşehir Belediyesinin işbirliğiyle düzenlenen 2. Türk Halk Müziği Ses Yarışması'nın finali yapıldı.



Akçaşehir Belediye Başkanı Hikmet Yirşen, 15 Temmuz Konferans Salonu'nda, KMÜ ev sahipliğindeki törene gösterilen ilginin kendisini mutlu ettiğini belirtti.



Kurum olarak gençlere ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Yirşen, "Gençlerimizin yeteneklerini sergileyecekleri ve bu yeteneklerini taçlandırabilecekleri bir organizasyona destek vermek bizim için gurur verici bir durum. Bu gecenin organize edilmesinde ve böylesine güzel bir törene imza atılmasında emeği geçen herkese ve proje ortağımız KMÜ'ye teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.



Üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan on yarışmacının sahne aldığı final gecesinde, KMÜ Eğitim Fakültesinden Safiye Erbay birinci olurken, KMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinden Pelinsu Turhan ikinci, KMÜ Edebiyat Fakültesi'nden Sümeyye Akyüz üçüncü oldu.

Güzel Sanatlar Lisesi'nden Ahmet Onur Aktaş da yarışmada dördüncü olarak teşvik ödülüne layık görüldü.

Törene, Karaman Valisi Fahri Meral, KMÜ Genel Sekreteri Ahmet Tüfekci, TRT Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Kubilay Dökmetaş, üniversite ve il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

