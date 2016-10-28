KMÜ'de Enerji ve Ölçüm Ar-Ge Laboratuvarları açıldı

KARAMAN (AA) – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Enerji ve Ölçüm Ar-Ge Laboratuvarları düzenlenen törenle açıldı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Uzmanı Burhan Güldibi, KMÜ Mühendislik Fakültesinde düzenlenen açılış töreninde, ülke olarak enerji sektöründe dışa bağımlılığın yüzde 74,9 olduğunu söyledi.Sanayi, bina, hizmet, ulaştırma ve enerji sektörlerinde yapılacak iyileştirmelerle Türkiye’nin enerji yoğunluğunu 2023 yılına kadar yüzde 20 azaltmayı hedeflediklerini aktaran Güldibi, 2018 yılına kadar kamu binalarındaki enerji tüketiminin yüzde 10 daha azaltılmasını hedeflediklerini belirtti.KMÜ Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selmin Ener Rüşen ise ülke genelinde enerji ihtiyacının günden güne arttığını ifade ederek, şunları kaydetti:”Laboratuvarla bölge sanayisinde yapılan enerji verimliliği ölçümlerinin üniversite işbirliğinde gerçekleşmesini amaçlıyoruz. Bundan sonraki dönemde öncelikle üniversitemizin enerji etüt projesini tamamlamak, sanayinin ihtiyaçlarına yönelik ölçümleri üniversite bünyesinde yapmak, kurum ve kuruluşlara enerji verimliliği konulu eğitimler vermek, akademik çalışmalarda bulunmak ve üniversite bünyesinde akademik enerji merkezi oluşturmak gibi hedeflerimiz var.”Konuşmaların ardından laboratuvarlar açılarak, katılımcılara labaratuvar içerisindeki teknik cihazlar tanıtıldı.