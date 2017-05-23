KMÜ'de “Hacıbaba Dağı” konferansı

KARAMAN (AA) – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Arkeoloji Öğrenci Topluluğu tarafından “Hacıbaba Dağı Çevresinde Epigrafi Araştırmaları” konulu konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan KMÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alkan, Karaman kent merkezinin 25 kilometre batısında yer alan Hacıbaba Dağı’nın kuzeyindeki yerleşim yerlerinden yaklaşık 60 mezar yazıtı bulunduğunu ve bu yazıtların 19’uncu yüzyılın son çeyreğinden beri bilindiğini belirtti.

Alkan, dikkat çeken 10’dan fazla yazıt bulunduğunu ve bu yazıtların Roma İmparatorluğu ordusunda görev yapmış asker mezarlarının varlığını belgelediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Hacıbaba Dağı’nın güneyindeki yerleşimler ise şimdiye kadar gözden kaçmış, yeterince araştırılmamıştır. Yaptığımız yüzey araştırmasında, Muratdede ve Damlapınar köylerinde de antik yerleşimler olduğunu ve 50’den fazla Eski Yunanca yazıtlı mezar taşı bulunduğunu tespit ettik. Bu mezar yazıtları içinde dördü Muratdede’de biri de Damlapınar’da olmak üzere toplam beş askere ait mezar olduğu görülmektedir.”