KMÜ'de Karaman Sempozyumu

KARAMAN (AA) – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tarafından düzenlenen Karaman Sempozyumu başladı.

Karaman Valisi Fahri Meral, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen sempozyumda, sempozyumda bölgenin potansiyeli ve ihtiyaçları üzerine pek çok konu ele alınacağını söyledi.

Bölgenin coğrafyası ve ekonomik faaliyetlerinden turizme kadar geniş bir yelpazede 150'yi aşkın bildiri sunulacağını ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"Bu sempozyumun bir bilgi şölenine dönüşmesi, ilimiz için faydalı bir bilimsel toplantı haline gelmesi en büyük temennimizdir. Düzenlenen bu sempozyumun ilimiz tarihi ve kültürel mirası ile Karaman ekonomisine büyük katkı sağlayacağı, Karamanımızın her alanda yürüttüğü çalışmalara yeni bir ivme kazandıracağı kuşkusuzdur. Bu vesileyle Karaman Sempozyumu’nun hayırlara vesile olmasını diliyor, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen kurumlarımıza ve yöneticilerimize, sempozyum kapsamında ilimize gelen 180'i aşkın araştırmacı ve bilim insanına teşekkür ediyorum."

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise sempozyumda toplamda 157 farklı sunumun gerçekleştirileceğini aktardı.

Karaman'ın il olma sürecinden ekonomisine kadar birçok oturumun gerçekleştirileceğini dile getiren Akgül, "KMÜ olarak akademik ve idari personelimizle ortay koyduğumuz kültürel ve bilimsel projelerle ilimize ve bölgemize en üst düzey fayda sağlamaya çalışmaktayız. Üniversite içinde bulunduğu kent ve kentin mensuplarıyla birlikte hem yerel hem de evrensel kültür oluşumuna katkı sunar. Üniversitelerin bu kültürel oluşuma en büyük katkıları akademik ve bilimsel boyutta gerçekleşir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Rektör Akgül, Vali Meral'e sempozyuma katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Daha sonra Rektör Akgül'ün oturum başkanlığında İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akgül; Sosyo-Kültürel Değişim Sürecinde Karaman, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaattin Aköz; Kadim Başkent Karaman'ın Kentsel Dokusu ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Mercan; Karaman Ekonomisinin Rekabet Gücü başlıklarında sunum yaptı.

2 gün sürecek, Sosyal ve Beşeri Bilimler temalı sempozyumda Karaman'ın tarihi öneminden kültürüne, sanayi ve ekonomisinden hayvancılığına kadar birçok konu ele alınacak.

