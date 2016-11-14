KMÜ'de mantar araştırmaları

KARAMAN (AA) – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) “Ayrancı ve Yeşildere Yörelerinde Yetişen Makromantarların Belirlenmesi” konulu bir araştırma gerçekleştirildi.

Proje kapsamında iki yıla yakın süreyle farklı mevsimlerde Ayrancı ve Yeşildere’de yetişen 335 mantar örneği toplandı.

Mantarlar, doğal ortamlarında fotoğraflanıp ekolojik özellikleri belirlenerek laboratuvar ortamına taşındı.

Bölgeden toplanan 335 mantar örneğinin incelenmesi sonucunda 13 takım, 37 familya ve 56 cins içinde yer alan 73 takson belirlendi.

Bu taksonlardan 44’ünün Basidiomycota ve 29’unun ise Ascomycota bölümü üyesi olduğu görüldü. Bölgede tespit edilen mantarlardan 8’i Türkiye’de ilk kez tespit edildi.

Tez danışmanı ve proje yürütücüsü KMÜ Kamil Özdağ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kaya, ülkede makromantar çeşitliliğinin belirlenmesine yönelik pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen, hala çalışılmamış birçok bölge bulunması nedeniyle Türkiye mikotasının henüz tamamlanmamış olduğunu belirtti.

Kaya, Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 2 bin 400 civarında makromantarın belirlendiğini, ancak ülkenin tohumlu bitki çeşitliliği dikkate alındığında ve Avrupa kıtasında belirlenen yaklaşık 15 bin tür ile karşılaştırıldığında bu sayının oldukça düşük olduğunu ve biyolojik zenginliklerin ortaya konması için daha çok çalışılması gerektiğini ifade etti.

Karaman yöresinden daha önce 322 makromantar taksonunun yayınlandığını aktaran Kaya, Ayrancı ve Yeşildere civarında gerçekleştirilen bu çalışma neticesinde de Karaman’daki mevcut listeye 45 yeni taksonun ilave edildiğini dile getirdi.