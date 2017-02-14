KMÜ'de üniversite güvenliği toplantısı yapıldı

KARAMAN (AA) – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tarafından Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Vali Süleyman Tapsız, KMÜ Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, ilin huzuru ve güvenliğinin tesis edilmesinde tüm birimlerle ortak hareket edildiğini belirtti.

Terör örgütü faaliyetlerine katılan ve propagandasını yapan öğrencilerin tespit edilerek, haklarında eğitim öğretime engel olmaktan işlem yapılmasının uygun olacağını dile getiren Tapsız, bu kişilerin yurtta kalıyorlar ise, yurtlardan süresiz olarak çıkartılması, varsa burs ve kredilerinin de kesilmesi gerektiğini ifade etti.

Geçen eğitim öğretim yılının sorunsuz geçmesi nedeniyle yetkililere teşekkür eden Tapsız, kampüs içinde bulunan kütüphane ve sosyal alanlardan sivil vatandaşların da yararlanabilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Toplantıya, KMÜ Rektörü Mehmet Akgül, KMÜ Rektör Yardımcısı Ercan Oktay, İl Emniyet Müdür Vekili Ali Adıgüzel, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt Müdürü Enver Yazıbaşı katıldı.