KMÜ'lü öğrenciler KDK'yi ziyaret etti

KARAMAN (AA) – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden (KMÜ) bir grup öğrenci ve öğretim görevlisi, Kamu Denetçiliği Kurumunu (KDK) ziyaret etti.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencileri, Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak, Genel Sekreter İbrahim Kılınç ve Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Sarı ağırladı.

Tunçak, yaptığı konuşmada, kurumun işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

KDK'nin Meclis ve kamuoyu desteğiyle etkinliğini sürdüren bir kurum olduğunun altını çizen Tunçak, ombudsmanlığın hakkaniyet ölçüsüne göre çalışan ve gücünü halktan alan bir kurum olduğunu ifade etti.

Kurumda beş denetçinin iş bölümüne göre şikayet başvurularını uzmanların yardımıyla incelediğini belirten Tunçak, kendi görev alanındaki kadın ve çocuk hakları konusunda yapılan çalışmaları özetledi.

KDK'nin çocuklardan direkt başvuru alan Türkiye'deki tek kurum olduğunu ifade eden Tunçak, çocukların yüksek yararı konusunda yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Tunçak, KDK'nin resen inceleme başlatamadığını, şikayet üzerine inceleme yaptıklarını ancak özel raporlar sayesinde toplumun kanayan yaralarına parmak bastığını kaydetti.

Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Tunçak, bir öğrencinin sorusu üzerine tavsiye kararına uymayan idarelerin, Meclis'te hesap verdiklerini hatırlattı.

İdarenin verilen kararlara uyum oranının da yüzde 20'lerden yüzde 65'lere yükseldiğini vurgulayan Tunçak, "Tavsiye kararına rağmen yargıya taşınan meseleler konusunda avukatlar KDK kararlarını, özellikle ön delil niteliğinde davalarda kullanmaktadırlar." ifadesini kullandı.

Kurum çalışanları ve öğrenciler, toplantı sonunda toplu fotoğraf çektirdi.