KMÜ'lü öğrenciler KDK'yi ziyaret etti
KARAMAN (AA) – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden (KMÜ) bir grup öğrenci ve öğretim görevlisi, Kamu Denetçiliği Kurumunu (KDK) ziyaret etti.
KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencileri, Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak, Genel Sekreter İbrahim Kılınç ve Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Sarı ağırladı.
Tunçak, yaptığı konuşmada, kurumun işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi verdi.
KDK'nin Meclis ve kamuoyu desteğiyle etkinliğini sürdüren bir kurum olduğunun altını çizen Tunçak, ombudsmanlığın hakkaniyet ölçüsüne göre çalışan ve gücünü halktan alan bir kurum olduğunu ifade etti.
Kurumda beş denetçinin iş bölümüne göre şikayet başvurularını uzmanların yardımıyla incelediğini belirten Tunçak, kendi görev alanındaki kadın ve çocuk hakları konusunda yapılan çalışmaları özetledi.
KDK'nin çocuklardan direkt başvuru alan Türkiye'deki tek kurum olduğunu ifade eden Tunçak, çocukların yüksek yararı konusunda yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Tunçak, KDK'nin resen inceleme başlatamadığını, şikayet üzerine inceleme yaptıklarını ancak özel raporlar sayesinde toplumun kanayan yaralarına parmak bastığını kaydetti.
Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Tunçak, bir öğrencinin sorusu üzerine tavsiye kararına uymayan idarelerin, Meclis'te hesap verdiklerini hatırlattı.
İdarenin verilen kararlara uyum oranının da yüzde 20'lerden yüzde 65'lere yükseldiğini vurgulayan Tunçak, "Tavsiye kararına rağmen yargıya taşınan meseleler konusunda avukatlar KDK kararlarını, özellikle ön delil niteliğinde davalarda kullanmaktadırlar." ifadesini kullandı.
Kurum çalışanları ve öğrenciler, toplantı sonunda toplu fotoğraf çektirdi.
-
Yerli “mayın avcısı” göreve başladı
-
Başkentte balıkçılara şafak denetimi
-
Başkentte tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
-
Devrilen araçta sıkışan sürücü kurtarıldı
-
Karaman'da kar yağışı
-
Başkentte AOÇ'deki kokoreççilere denetim
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.