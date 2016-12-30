KOAH hastasının imdadına paletli ambulans yetişti

NİĞDE (AA) – Çiftlik ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köyde rahatsızlanan KOAH hastası Mehmet Türkel (83), kar paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Murtaza köyünde yaşayan ve elektrikli cihazla oksijen alan Türkel’in fenalaşması üzerine yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Kar paletli ambulans ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Türkel’in evine gitmek üzere yola çıktı.

Yaşlı adamın evine ulaşan ekipler, Türkel’i, kar paletli ambulansa taşıdı. Türkel, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Çiftlik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ekiplere teşekkür eden Mehmet Türkel’in oğlu Kazım Türkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Elektrikler kesilince makinesi çalışmadı, fenalaştı. Ambulansı aradık, yolda kaldı, gelemedi. Greyder yardımcı oldu ama o zamana kadar bu ekipler geldi.” dedi.

Öte yandan Çiftlik ilçesine bağlı köylerde yaşayan bazı diyaliz hastaları da kar nedeniyle evlerinde ve yola çıktıkları araçlarda mahsur kaldı. UMKE yardımıyla Çiftlik Devlet Hastanesine getirilen hastalar, buradan ambulansla Niğde Devlet Hastanesine götürüldü.