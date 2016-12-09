.KOBİ'lere "Nefes Kredisi"

KARAMAN (AA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan “Nefes Kredisi”nin, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri (KOBİ) rahatlatacağı bildirildi.

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Toktay, oda toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere “TOBB Nefes Kredisi” adı altında Ziraat Bankası ve Denizbank ile TOBB arasında protokol imzalandığını hatırlattı.

Protokol ile oda ve ticaret borsası üyelerinin, Ziraat Bankası ve Denizbank’tan merkezde ve ilçelerinde bulunan şubelerin tamamında başvuruda bulunarak kredi kullanabileceklerini ifade eden Toktay, şunları kaydetti:

“Üyelerimizin kullanacağı kredinin vadesi 12 ay olup, aylık eşit taksitli olarak kullandırılacaktır. Vadelerin uzatılması veya kısaltılması söz konusu değildir. Kredinin brüt faiz oranı aylık yüzde 0,825, yıllık yüzde 9,90’dır. Kredilendirmelerde tüm risk ve teminatlandırma protokol imzalanan bankalara ve Hazine Müsteşarlığı’nın sağladığı destekle Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ne ait olacaktır. Kredi değerlendirme sürecinde TOBB, odamız ve borsamızdan kredi talep eden firmalar üzerinde herhangi bir kredi onayına iştirak etmeyecek, referans vermeyecektir. Protokol imzalanan bankalar tarafından masraf olarak talep edilecek 250 lira ve Hazine Müsteşarlığı’nın talep edeceği kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf komisyonu talep edilmeyecektir.”