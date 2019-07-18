Koç Üniversitesi'nde sosyal girişimcilik eğitimi
İSTANBUL (AA) – Koç Üniversitesi'nde Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi kapsamında sosyal girişimcilik eğitimi verildi.
Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Vehbi Koç Vakfı liderliğinde, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Ashoka Türkiye, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği (SIID), Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği (SKYÇD), TED Üniversitesi, Mozaik Foundation (Bosna Hersek) ve Social Enterprise UK (İngiltere) ortaklığında yürütülen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi; Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen 27 sosyal girişimcilik eğitmen adayını bir araya getirdi.
Koç Üniversitesi Rumeli Feneri kampüsünde verilen eğitime, öncelikli hedefi hissedarlarına ya da üyelerine kâr dağıtmak yerine ölçülebilir, olumlu sosyal etki yaratmak olan, kârını dağıtacak olsa dahi bunu ana hedefini olumsuz etkileyecek şekilde gerçekleştirmemeyi ilke edinen sosyal girişimcileri yetiştirecek eğitmen adayları katıldı.
Yaşları 23 ile 51 arasında değişen ve proje illeri olan Van, Gaziantep, Samsun, Kayseri, Bursa ve Muğla’dan gelen katılımcılar; sosyal inovasyon, sosyal finansman, sosyal etki gibi sosyal girişimciliğin olmazsa olmazı olarak kabul edilen alanlarında uzman kişilerden eğitim aldı.
Etkinlik süresince, eğitmen adaylarına sosyal etkiyi artırma yolları, sosyal girişimcilik ve aktif vatandaşlık, iş planı ve gelir modeli geliştirme, topluluk oluşturma, kamu kurumlarıyla ilişkiler, Türkiye’den ve dünyadan iyi sosyal girişim örnekleri ve fon bulma yolları konularında seminerler verildi.
Katılımcıların proaktif bir şekilde sürece dahil olduğu ve formel olmayan eğitim metotlarının kullanıldığı etkinlik ile katılımcıların öğrendikleri eğitim metotları ile edindikleri bilgileri bölgelerinde yaygınlaştırarak yeni sosyal girişimcilerin yetişmesine imkan sağlaması amaçlanıyor.
Eğitim sonrasında katılımcıların beşerli gruplar halinde kendi şehirlerinde en az iki kez sosyal girişimcilik yaygınlaştırma eğitimi düzenlemesi ve ülke genelinde 396 yeni sosyal girişimci adayının yetiştirilmesi hedefleniyor. Sosyal girişimcilik yaygınlaştırma eğitimleri Eylül-Aralık 2019'da proje illerinde gerçekleştirilecek.
– 10 sivil toplum kuruluşuna 4,3 milyon avro hibe desteği
Verilen bilgiye göre proje, Sivil Toplum Destek Programı-Kamu ve STK’lar arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı altında yürütülüyor.
Söz konusu program mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları destekleyerek, bu ortaklıklar ve ağlar vasıtasıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor.
Hibe programı kapsamında 10 sivil toplum kuruluşu yaklaşık 4,3 milyon avro hibe desteği almaya hak kazandı. Sivil Toplum Destek Programı, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından “Katılım Öncesi Yardım Aracı" (IPA II) 2014 bütçesinden finanse ediliyor.
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