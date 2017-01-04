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Koca Çay'da ıslah çalışması tamamlandı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:10

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ESKİŞEHİR (AA) – Mihalgazi ilçesinden geçen Koca Çay’da ıslah çalışmaları tamamlandı.

Mihagazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, yaptığı açıklamada, ilçeyle özdeşleşen çayın aşırı yağmurlarda tehlike arz ettiğini söyledi.

DSİ ile yapılan yazışma ve incelemeler sonucu çayın ıslah edilmesine karar verildiğini belirten Akgün, ”Toplam 450 metre ıslah çalışması üzerinde iki adet köprü yapılarak çalışmalar tamamlandı. Koca Çay yeni haliyle ilçeye güzel görünüm kazandırdı.” dedi.

Akgün, çayın Karaoğlan Mahallesi’nden geçen kısmıyla ilgili çalışmaların bu yıl tamamlanacağını sözlerine ekledi.

dere eskişehir

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