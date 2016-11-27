Kocabey Kavaklığı’na tabiat parkı talebi

KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, 49 yıl boyunca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına kavaklık alanı olarak hizmet veren Kocabey Kavaklığı’nın tabiat parkı ilan edilmesini beklediklerini söyledi.

Arslan, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Cacabey Meydanı’nda düzenlenen toplu temel atma ve açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kırşehir’in Hirfanlı Baraj Gölü ve Seyfe Gölü olmak üzere 2 önemli su kanyağı olduğunu söyledi.

Özellikle Seyfe Gölü’nün kuş cenneti olarak da varlığını devam ettirdiğini vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

“Özellikle Seyfe Gölü’nün kuş cenneti olarak varlığını devam ettirmesi için buraya milli park çalışmalarıyla desteklenecek yatırımlar gerekiyor. Bunu da Orman ve Su İşleri Bakanlığımızdan bekliyoruz. Burada küçük bir milli park alanı var. Bunun genişletilmesi lazım. Yine ekolojik dengenin de sağlanması açısından buradaki proje tekrar irdelenerek Seyfe Gölü’nün eski görünümünü yeniden sağlamak gerekiyor.”

– “Kırşehir bir fidancılık merkezi olabilir”

Kırşehir’de 49 yıl kavaklık olarak hizmet veren Kocabey Kavaklığı’nın da tabiat parkı olarak ilan edilmesini istediklerini ifade eden Arslan, Ortaköy yolu üzerindeki bu alanın Nevşehir ve Kapadokya turizmine katkı sunacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini aktardı.

Arslan, şunları kaydetti:

“Kocabey Kavaklığı’nın tabiat parkı olarak ilan edilmesini istiyoruz. Mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde (DSİ) olan, 49 yıl tarım bakanlığınca kavaklık alanı olarak kullanılan ve süresi bitip DSİ’ye teslim edilen bu alanın hemen tabiat parkı ilan edilmesi gerekiyor. Proje çalışmaları tamamlanmış olan projenin bir an önce realize edilmesi gerekir. Ortaköy yolu üzerinde olan bu alanın Nevşehir ve Kapadokya turizmine hizmet verecek şekilde dizayn edilmesi gerekiyor. 2 bin dönümlük bir fidan alanının kazandırılması mümkündür. Kırşehir bir fidancılık merkezi olabilir. Fidancılığın merkezi olma konusunda Kırşehir Belediyesi ile birlikte yürüteceğimiz çalışmalara Bakanlığın desteğini bekliyoruz.”