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Kocaelide bir evden 3 ton çöp çıkarıldı

Alınan bilgiye göre, Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Balaban Mahallesi’ndeki bir evden fena kokular geldiği şikayeti üzerine harekete geçti.

23 Kasım 2016 Çarşamba, 18:13
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Alınan bilgiye göre, Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Balaban Mahallesi’ndeki bir evden fena kokular geldiği şikayeti üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese giden ekipler, 72 yaşındaki M.İ. ile dokuz yıldır yatalak olan 53 yaşındaki kızı H.U.’nun yaşadığı evin ağzına değin çöple doymuş olduğunu gördü. Çevredeki bina sakinlerinin şikayet ettiği çöp evde alıştırma başlatan ekipler, 12 kamyondan oluşan 3 ton çöpü evden çıkarttı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri nezaretinde gerçekleşen çöp ve eski eşyalardan arındırılan ev baştan yaşanabilir ülkü getirildi.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren yetkililer, “Ekiplerimiz ilçe genelinde çeşitli nedenlerle konut ve bahçelerde yapılan tamir, tadilat ve bakımlar sonrası oluşan moloz ve teressübat atıklarını düzenli olarak topluyorlar” dedi. 

İsmail Gündüz
 

Anadolu Ajansı çöp çöp ev kartepe kocaeli

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