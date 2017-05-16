Kocaeli’ye şehit ateşi düştü

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsal alanında devriye gezen jandarma ekipleri ile PKK’lı teröristler aralarında çıkan çatışmada ağır yaralanan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Çetingöz’ün Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ikamet eden ailesine acı haber Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlçe Güvenlik Müdürü Yusuf Aydın, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Cem Erguvan ve İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan göre verildi.

Şehit haberinin verilmesiyle birlikte baba ocağına Türk bayrakları asıldı. 112 Ivedi Servis ekipleri de evin önünde hazırlanmış bekletildi.

Şehit düşen Osmangazi Çetingöz’ün 3 kardeş içerisinden evin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Babası Sipahiler Mahallesi Kadıköy cami İmamı Kerim Çetingöz ve annesi Huriye Çetingöz’ün yarınki tören için bugün Trabzon’a gideceği öğrenildi. Şehit Çetingöz’ün cenazesinin memleketi Yozgat’a defnedileceği öğrenildi.

Gürcan Yılmaz-İsmail Gündüz

