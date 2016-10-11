Kocaman: “Zorlu değil hem de çok zorlu bir periyot başlayacak”

A. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Iri, önlerindeki periyodun ilk yarının en engebeli periyodu olarak gözüktüğünü söyleyerek, “Bu periyodu bir şeyler öğrenmeye ve bir şeyler anlamaya çalışarak ve yapabilirsek bu maçların tamamını kazanmaya çalışarak geçirmek istiyoruz” dedi.

A. Konyaspor’un Gençlerbirliği ile oynadığı özel karşılaşmanın peşinde açıklamalarda yer alan Teknik Direktör Aykut Iri, geçen sezon ki en büyük özellikleri olan ekip savunması ve kazanma alışkanlığını elde etmenin geri geldiğini görmeye başladıklarını söyledi.

A. Konyaspor’un hazırlık maçında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Iri, “Önce Gençlerbirliği’ne teşekkür ediyoruz, bizi kabul ettikleri için. İki takım namına da milli takım arasındaki abes haftayı iyi değerlendirdiklerini düşündüğüm bir müsabakaydı. Oyun adına bizim tarafımızdan bakılırsa; en önemli tarafı bizim geçen sezon fakat en büyük özelliğimiz olan takım savunmasını iyi yapmak ve gol yemeden bitirdiğimiz o kadar fazla maç vardı. Son haftalarda nispeten azıcık daha buralara gider gibi olduğumuzu gördüğümüzü bildirmek yanıltıcı olmaz. Bu koşul Gençlerbirliği maçına bakıldığında nispeten iyiydi. Birincil yarısı genel anlamda dengelenmiş geçen bir oyundu. Ama öne geçmeyi başardık. Gençlerbirliği ikinci yarı doğal olarak biraz daha oyunu öne itmeye çalıştı. Biz önde çok pozitif top tutamayınca oyun biraz daha bizim sahamızda pozitif oynandı. Yakaladıkları 1-2 pozisyonu değerlendiremeyince adı üstünde hazırlık karşılaşması olmasına rağmen kazanma alışkanlığını edinme namına kazanmak güzeldi. Bu özelliğimizi bu sene azıcık da olsa yitirmiştik. Bu anlamda bize çok pozitif katkısının olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Çok zorlu bir periyot başlayacak”

Fazla engebeli bir periyodun başlayacağını ifade eden Kocaman, “Türkiye liginde son derece enerjik rakipler Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Bursaspor ile sırt sırta gelen maçlar, arada da iki tane Braga maçı… Yapacak bir şey yok. Bu şikayet edilecek de bir durum yok. Tam tersi son derece mutluluk ve heyecan verici bir durum. Ast oysa sıkıntıları da olacak. Arada istemediğimiz sonuçlarda olacak. Bu yan oysa de istemediğimiz bir şey. Fakat bu zorluklarından altından kalkmayı başarabilirsek o vakit Konyaspor fiilen güçlendi olacak. Bu da denemeden olmuyor. Bunu deneyeceğiz. Önümüzdeki periyot ilk yarının en engebeli periyodu olarak gözüküyor. Bu periyodu bir şeyler öğrenmeye ve bir şeyler anlamaya çalışarak ve yapabilirsek bu maçların tamamını kazanmaya çalışarak vermek istiyoruz” dedi.