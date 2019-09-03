Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
NİĞDE (AA) – Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadın defnedildi.
Boşanma aşamasında eşi M.Ç. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Sibel Ç'nin cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Fatih Sultan Mehmet Camisine getirildi.
Sibel Ç, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Derbent Mezarlığına defnedildi.
Bu arada, cenaze törenine katılan Sibel Ç.'nin 11 yaşındaki oğlu ve 8 yaşındaki kızı da göz yaşı döktü.
Cenaze namazına, Sibel Ç'nin ailesi, akrabaları ve vatandaşları, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca katıldı.
Öte yandan, olaydan sonra firar eden M.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde dün meydana gelen olayda, M.Ç, 12 yıllık evli oldukları bildirilen boşanma aşamasındaki eşi Sibel Ç'yi öldürdükten sonra kaçmıştı. Çiftin yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri'nde koruma altına alınmıştı.
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