Kocasinan'da ağaçlandırma çalışmaları
KAYSERİ (AA) – Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, ilçede daha fazla park ve yeşil alan oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarının üzerine çıkardıklarını aktardı.
Her yıl 100 bin fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Çolakbayrakdar, "Özellikle ilk ve ortaokul öğrencilerimizle tohumlardan fidan elde etmelerine yönelik ayrı bir çalışma yürütüyoruz. Önemli olan gençlerimizin kendi yetiştirdikleri fidanların olması ve bu işe emek vermeleridir." ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan, farklı bitkilerin yetiştirilmesi noktasında ayrı bir gayretlerinin olduğuna dikkat çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda ilçemize 2015 yılında 40 bin metrekare, 2016 yılında 88 bin metrekare, 2017 yılında 250 bin metrekare, 2018 yılında ise 425 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. 4 yılda toplam 803 bin metrekare yeşil alanı Kocasinanımızın hizmetine sunduk. Ayrıca 2015 yılında 40 bin, 2016 yılında 70 bin, 2017 yılında 100 bin, 2018 yılın da ise 125 bin fidan ve ağacı toprakla buluşturduk. 2018 yılı içerisinde park bahçeler şantiyesinde 142 bin ağaç ve 350 bin bitki yetiştirdik. Yeni hedefimiz ise 5 yılda 500 bin fidanı ağacı toprakla buluşturmaktır. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir."
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