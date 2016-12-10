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Kocelide 56 Bylockçu gözaltına alındı

Edinilen bilgiye takriben, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması zarfında örgütle bağlantısı olduğu bahis edilen 75 kişi hakkında nezaret kararı çıkarıldı.

10 Aralık 2016 Cumartesi, 07:25
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Edinilen bilgiye takriben, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması zarfında örgütle bağlantısı olduğu bahis edilen 75 kişi hakkında nezaret kararı çıkarıldı. Nezaret kararı alınan kişilerin yakalanmasına karşın başlatılan operasyonlarda ise ’ByLock’ kullandıkları iddiasıyla 56 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların emniyete götürüldükleri öğrenilirken gözaltı kararı bulunan diğer 19 kişinin yakalanması için soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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