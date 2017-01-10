KODER'den öğrencilere ayakkabı yardımı

SİVAS (AA) – Koyulhisar ilçesinde, Koyulhisar Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KODER) tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler için 337 çift ayakkabı yardımı yapıldı.

KODER Başkanı Kemal Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen ilçe ziyaretinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin listesini ilçe Milli Eğitim Müdürü Battal Akman’dan talep ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda ihtiyaç sahibi öğrencilerin ayakkabı numaralarını aldıklarını aktaran Durmuş, “Okul müdürlerimizden gelen ayakkabı numara listesine göre hazırlıkları tamamladık. Kız ve erkek öğrencilerimiz için hazırladığımız 337 çift ayakkabı numaralarına göre ayrı ayrı kolilenerek sahiplerine ulaştırılmak üzere okullarımıza teslim edildi. Vesile olduğumuz bu yardım kampanyamıza destek olan, okullara ulaştırılmasında emeği geçen tüm hayırsever hemşehrilerimize teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.