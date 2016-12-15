Köksal, PMYO Müdürü Oran'ı ziyaret etti

SİVAS (AA) – Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Sivas Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Müdürü Adnan Oran’ı ziyaret etti.

PMYO Müdürü Oran’ı makamında ziyaret eden Köksal, gece gündüz demeden ülkenin ve ilin asayişi için çalışan, hizmet veren güvenlik güçlerine yönelik yapılan saldırıdan dolayı başsağlığı dilediğinde bulundu.

Ülkeyi karıştırmak, birlik ve beraberliği bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirten Köksal, şöyle konuştu:

“Emniyet teşkilatımıza yönelik yapılan saldırıyı nefret ve şiddetle kınıyoruz. Şahsınız da tüm emniyet teşkilatına başsağlığı diliyorum. Hain terör örgütü tarafından yapılan bombalı saldırılarda hayatını kaybeden polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılara da geçmiş olsun diliyorum. Bu ülkede yaşayan millet olarak hain terör örgütüne karşı ortak duruşumuzu ve bu topraklarda birlikte yaşama kararımızı sergilemeye devam edeceğiz.”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oran, Köksal’a teşekkür etti.

