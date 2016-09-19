Koleksiyonunda servet değerinde tespihler var

Zonguldak’ta yaşayan iş adamı Mustafa Özdok, Osmanlı dönemine ait değerli taşlardan tespihlerin de bulunduğu koleksiyonunu, evinin odasında sıkı güvenlik önlemleri altında muhafaza ediyor.

ZONGULDAK (AA) – Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan tespih koleksiyoncusu iş adamı Mustafa Özdok, aralarında Osmanlı dönemine ait değerli taşlardan yapılan tespihlerin de bulunduğu koleksiyonunu, kamera ve alarm sistemiyle donattığı evininin bir odasında sergiliyor.

Yaklaşık 50 yıl önce babasının biriktirdiği tespihleri saklayarak koleksiyon yapmaya başlayan 60 yaşındaki iş adamı Özdok, aradan geçen yarım asırda servet değerinde bir koleksiyona sahip oldu. Evinin bir odasını müze gibi düzenleyen iş adamı, zümrüt, yakut, safir, kehribar, amber gibi değerli taşlardan tespihleri, kamera ve alarm sistemi bulunan camlı bölümde, yakınları ve arkadaş çevresinin ziyaretine açık tutuyor.

Özdok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 yıldır topladığı koleksiyonunda her biri değerli taşlardan oluşan 350’yi aşkın tespih biriktirdiğini anlattı.

Çocukluğundan bu yana tespih merakı olduğunu dile getiren Özdok, “Özelikle babamın tespihlere verdiği kıymetten dolayı bende de tespihlere karşı büyük bir ilgi oluşmuştu. Yaklaşık 50 yıldır tespih biriktirerek koleksiyon oluşturdum.” dedi.

Özdok, 1 milyon lira değerindeki koleksiyonunda bulunan en eski parçanın el yapımı kehribar tespihler olduğunu vurguladı.

Osmanlı döneminde kuka tespihi olanların parmakla gösterildiğini belirten Özdok, “O dönemde kuka sahibi olan kişi öldüğü zaman, tespihi açık artırma ile satılır, elde edilen gelirle tüm cenaze masrafları ve mevlidi o parayla karşılanırmış.” diye konuştu.

Koleksiyonundaki tespihlere ilişkin bilgi veren Özdok, “Amber tespihi, erkek balinanın çıkardığı sıvının deniz dibinde yüzyıllar sonra fosil haline gelerek bulunan amber taşından yapılır. Maddi değeri çok yüksek bir tespihtir. Zümrüt, yakut, safir ve kehribar tespihleri de koleksiyonumda bulunmaktadır.” şeklinde konuştu.