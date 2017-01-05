Kolombiyalı kadın Müslüman oldu

KAYSERİ (AA) – Kolombiyalı Blanca Milena İyigün, İslamiyeti seçerek “Nisa Nur” ismini aldı.

Kayseri Müftüsü Şahin Güven’in makamında gerçekleştirilen ihtida törenine katılan 31 yaşındaki İyigün, sosyal medya üzerinden tanışıp evlendiği kocasının, başka ilde öğretmenlik yaptığı için yanında olamadığını söyledi.

Blanca Milena İyigün törende, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Güven, İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgi verdi ve dua etti.

İyigün, kocasından ve yakın arkadaşlarından etkilenerek İslamiyeti seçtiğini belirti.

Müftü Şahin Güven de İslamofobinin yaygınlaştığı, insanları İslamdan uzaklaştırmak için bu dinin kötü gösterilmeye çalışıldığı bir zaman diliminde, insanların İslama koştuğunu görmenin, Kayseri’de bir haftada dördüncü ihtida töreni gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İhtida töreninin ardından Güven, İyigün’e Kuran’ı Kerim ve ilmihal hediye etti.