Komando asteğmen adaylarının eğitimi nefes kesti

3 haftası esas eğitim elde etmek üzere tam 13 hafta 40 kilogramlık sırt çantaları, silahları ve saldırı yelekleriyle günde 14 saat savaş sanatları eğitimi alan asteğmen adayları, 12 aylık devir süreleri baştan başa hudut birliklerinde vatanı gözetmek için az kalsın birbirleriyle yarışıyor.

Yılın dört ayında belirlenmiş dönemlerde asteğmen olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetlerine müracaat eden üniversite mezunu adayları çok engebeli bir 13 hafta bekliyor. Gönüllük esasına kadar komando eğitimi edinmek isteyen asteğmen adayları önce sağlık muayenesinden geçirilip ‘komando olur’ raporu alıyor. Adaylar arkasından yılda dört dönem, komando eğitimlerine alt tutuluyor.

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulunda şimdi 210 asteğmenin engebeli bir sınav verdiği eğitimler İhlas Haber Ajansı (İHA) kameraları kadar görüntülendi.

Günün her saatinde tahsis yapabilmeleri için öbür saat dilimleri arasında günde asgari 14 saat eğitim görebilen komando asteğmen adayları, terörizmle çaba eğitimi, dağcılık eğitimi, atış eğitimi, haritacılık eğitimi ile esas savaş ve cisim eğitimi kurslarında ter döküyor. Eğitimleri baştan başa sırt çantalarıyla, silahlarıyla ve saldırı yelekleriyle az kalsın bütünleşen adaylar, eğitimin son safhasında ise tekrar komutanlarının gözetiminde 6 gün arazide kalıp öğrendiklerini başvuru ediyor.

3 haftası esas eğitim elde etmek üzere toplam 13 hafta süren eğitimler sonunda başarılı olanlar asteğmen olarak birliklerine dağıtılıyor. 10 haftalık temel komando eğitiminde ise adayları fazla şiddet sınavlar bekliyor.

Asteğmen adayları komando esas kursu terörizmle çaba tatbikatı

Asteğmen adayları, 13 hafta boyunca aldıkları eğitimi, tatbikatla da perçinliyor. Kameralara yansıyan eğitimde asteğmen adayları komando esas kursu terörizmle çaba tatbikatında da akıcılık gereği helikopterle bırakıldıkları arazide düşmanın izini sürüp değil etti. Hava hamle harekatı ve temasta hareket tarzlarının icrası gerçekleştiren asteğmen adayları, helikopterle indirildikleri bölgede önce çevre güvenliğini alıp hava saldırı harekatının emniyetini sağladı. Kırsal alana inen ve komando adaylarını araziye bırakan helikopterin ayrılmasının arkasında arazide terörist arayan adaylar, kendilerine kurulan pusuya da hemen karşılık verdi.Tim komutanının emriyle araziye dağılan adaylar açılan ateşle birlikte saniyeler içinde arazide kamufle olup düşmanın görüş alanından çıktı. Yeniden tim komutanının işaretiyle saldırıya geçen adaylar, attıkları sis bombalarıyla da görüntü mesafesini zaman zaman sıfıra düşürüp kendilerine arazide manevra alanı oluşturdu. Asteğmen adayları, siperlerinden açtıkları karşı ateşle teröristleri püskürtmeyi başarıp araziyi temizledi. Görevlerini tamamlayan komandolar, yine hava atak harekatı bünyesinde araziye indikleri helikopterle, kendi sağladıkları emniyet çerçevesinde binerek bölgeden ayrıldı.

Cafer Eser – Suat Metin