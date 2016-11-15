Komandolar Marmariste buluştu

1963-3 tertip olarak Bolu Dağ komando Tugayı’nda askerlik yapan 40 birey 4 yıl önce sosyal ağ üzerinden birbirlerine bularak her yıl buluşmaya başladı. Komandoların bu yıl oysa buluşması Marmaris’te gerçekleşti.Ailelerini de yanına getiren asker arkadaşlar Marina’nda bir restoranda buluşarak eski günleri yad ettiler. Her Tarafta askerlik günlerine dönen eski dostlar gece baştan başa askerlik hatıralarını birbirlerine anlatarak doyasıya eğlendiler.

Buluşma organizasyonunu aranjör Marmaris’te özel bir hastanede ambulans şoförü olarak ödev yapan Ahmet Çizmeci, yıllar daha sonra asker arkadaşlarıyla buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.Çizmeci “25 yıl sonradan sosyal medyadan beni buldular. Arkadaşlarımla öncelikle sosyal medyadan diyaloga geçtik. daha sonra her sene öbür yerlerde buluşmaya karar verdik. Bu yılda Marmaris’te buluştuk. Askerde arkadaşlık fazla manâlı bir kavramdır. Gurbette olduğunuz için arkadaşınız sizin aileniz gibidir. Oradaki dostluklar katiyen unutulmaz. Biz komandolar vatanımız , milletimiz için ölmeye hazırız. Bu ülkeyi kimseye böldürmeyiz. Bugün tayin verilsin can atarak gider canımızı veririz” diye konuştu.

Gece baştan başa eğlenen asker arkadaşlar ve aileleri gelecek sene farklı bir yerde buluşmak üzere vedalaşarak memleketlerine döndüler.

Vural Efecik