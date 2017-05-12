Komandolardan minik Özge’ye anlamlı hediye

Ufak Özge’nin boyası dökülen odası ise Kepez Belediyesi göre boyandı. Apartman dairesinde kendi yaptığı düzenekle kızını yürütmeye çalışan baba Ali İhsan Yıldırım, “Kızım acilen apartman dairesinde hapis hayatı yaşıyor. Bahçeli bir elde etmek gibi hayalim var. Kızımın bahçede geniş geniş rahatça oynamasını istiyorum. Özge, yürümeye devam edemezse ileri de bu düzeneği bahçeye daha uzun bir şekilde yapabilirim” dedi.

ALÜMİNYUM DÜZENEKLE TÜRKİYE TANIDI

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi’nde yaşamış ufak Özge, doğduktan 13 gün sonradan tek bacağını kaybetti. Baba Ali İhsan Şimşek, Özge’nin hatalı çare nedeniyle bacağının kesildiğini iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı ama netice alamadı. Şimşek ailesi, somut imkansızlıklar ve hastanelerde yer olmaması nedeniyle Özge’yi fizik tedaviye götüremedi. Alüminyum ustası baba Yıldırım, evin tavanına yaptığı bir düzenekle kızına yürümeyi öğretmeyi başardı. Küçük Özge’nin durumunu gören tüm Türkiye takviye için seferber oldu.

ŞIRNAKLI KOMANDOLAR DA ÖZGE’Yİ UNUTMADI

Bu manalı desteklerden biri de Şırnak’ta terörle mücadele eden komando birliğinden geldi. Terörle mücadele eden askerler, Özge’ye harçlıklarından çoğalan paralarla bir koli oyuncak yolladı. Özge için bir anlamlı sürpriz de Kepez Belediyesinden geldi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün talimatıyla Özge’nin evini boyamak için iki boyacı görevlendirildi. İki artist başta Özge’nin odası elde etmek üzere tüm evi itinayla boyadı.

Baba Ali İhsan Şimşek, Özge için bütün Türkiye’nin seferber olduğunu belirterek, boyası kötü olan kızının odasının Kepez Belediyesi kadar boyandığını söyledi.

Özge’nin Kepez Devlet Hastanesinde fizik tedavi işlemlerinin devam ettiğini ifade eden baba Yıldırım, bu kadar belge vermelerine rağmen suçlama noktasında bir gelişme yaşanmamasının kendilerini üzdüğünü vurguladı.

En çok hak noktasında yardım beklediklerini kaydeden İhsan Yıldırım, bütün belge ve görüntülerin olmasına karşın suçluların serbestçe gezmeye devam ettiğinden yakındı.

“ASKER PARA YOLLAMAK İSTEDİ”

Birkaç gün önce kendisine duygulandıran bir telefon geldiğini aktaran Yıldırım, “Şırnak Çakırsöğüt’te terörle çaba eden komandoların komutanından telefon geldi. Komutanımız Özge’ye somut yardımda bulunmak istediklerini söyledi. Ben de, maddesel desteğe ihtiyacımız olmadığını, o parayı askerlerimiz için kullanılması gerektiğini söyledim. Komutanımız da bana komandoların en azından Özge’ye bir koli oyuncak yollamak istediklerini semptom. Biz de kırmayarak kabul ettik” dedi.

KUTSAL ÇABAYA DESTEK

Dün kargo ile kapılarına üzerinde “Kayılar Komando Taburu, Çakırsöğüt-Şırnak” yazar koli geldiğini aktaran Yıldırım, “Kutuyu açtık içinde Özge için çeşitli oyuncak ve birde mektup vardı. Mektupta, ’Kızınız için yaptığınız bu tanrisal çabanız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgisi, bizi gerçekten fazla duygulandırdı. Biz de küçük da olsa bir şeyler gerçekleştirmek istedik. Ilk Kez size 271 komandonun selamını iletir, çam sakızı çoban armağanı, kızımız Özge’miz için gönderdiğimiz hediyeleri kabul etmenizi rica ederiz. Allah her daim yar ve yardımcınız olsun’ yazıyordu. Bu cümleler bizi daha da duygulandırdı. Ayrıca de çok sevindik. Allah razı olsun, vatan için uğraşıyorlar, işleri kolay yok. Onların işi bizimkinden daha zorlama” diye konuştu.

YARDIMLARI KABUL ETMEDİ, DEVLETE GÜVENDİ

Devlet ve belediye başkanlarının Özge’ye her türlü yardımı yaptığının altını çizen baba Şimşek, “Türkiye’nin diğer yerinden de yardım etmek istediler. Kabul etmedik. Çünkü devletimiz takviye ediyor. Bizim için önemli olan Özge için adaletin yerini bulması” dedi.

Özge için kurduğu düzeneği de sökmediğini kaydeden Şimşek, “Özge bu düzenekle dönmeyi çok seviyor. Ara Sıra beni götür diye muhabere ediyor. Tek ayak üstünde yaptığım düzeneği salıncak gibi kullanıyor. Özge’nin sıradan ahali gibi yürümesini istiyoruz. Kızım acilen apartman dairesinde hapis hayatı yaşıyor. Bahçeli bir konut elde etmek gibi hayalim var. Kızımın bahçede geniş geniş rahatça oynamasını istiyorum. Özge yürümeye devam edemezse ileri de bu düzeneği bahçeye uzun şekilde yapabilirim” ifadelerine yer verdi.

Şimşek, birkaç gün içinde İstanbul’a gideceklerini ve Özge’ye protez ayak yapılacağını belirtti.