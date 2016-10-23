Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alaboyun tanışma toplantısı düzenledi

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, idare olarak küçük yatırımcıların haklarını korumak gibi bir itimat üstlendiklerini söyledi.

Alaboyun, Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkanı olmasının peşinde tanışma toplantısı düzenledi.

Bera Otel’de gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, idare heyeti üyeleri ve gazeteciler katıldı. Toplantıda konuşan Idare Heyeti Başkanı Ali Rıza Alaboyun, 4 bin 600 çalışanı ile yurt içi ve yurt dışarıda, uluslararası faaliyetler gösteren bir holding olduklarını belirterek, “Geçen sene itibari ile 400 milyon dolar ciro yaptık. Bu rakamın 100 milyon doları ihracattan oldu. Ekonominin Avrupa’da 2008’den beri durgunluğuna hepimiz şahidiz. Buna karşın Kombassan güzel bir performans sergilemiş. Bugün ayakta kalmamızın, dinamik ve sağlıklı olarak yaşayabilmemizin esas nedeni de reel sektörde faaliyet gösteriyor olmamızdır” dedi.

“Ufak yatırımcıların haklarını gözetmek gibi bir emanet üstlendik”

Kaynaklarının borsadan daha fazla, minik yatırımcılar olduğunu kaydeden Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, “Minik yatırımcıların haklarını korumak gibi yeni bir itimat üstlendik biz yönetim olarak. Gidip Gelen olarak büyük yatırımcıların Konya merkez de olduğunu düşünürsek, Konya’ya ait Türkiye’ye ait bir kuruluş olduğumuzdan elimizden geldiği dek burada bizim yapacağımız çaba ve çaba ufak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Olur Ya onlar yatırmış oldukları paraların değerini bugün yükseltebilmek, bunun için de bazı yasal davalarımız devam ediyor, onları en yakından peşine düşüp takip ediyoruz. İnşallah Kombassan olarak daha bir düzlüğe çıkartırsak önümüzde süratli bir yatırım alanı duruyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olduğunu ve esas prensiplerinin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak olduğunu kaydeden Başkan Alaboyun, “Bu çerçevede Türkiye’de yatırım yapılacak çok bölge var. Bu birikimi biz oraya taşımaya çalışıyoruz yönetim olarak. Biz bu riski ve bu emaneti üstlendik” ifadelerini kullandı.